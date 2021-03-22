Seo Building

Обычно: создание стратегии продвижения на основе технического аудита, а так же оценки конкурентной среды, составление семантики (ядро ключевых запросов + ручная чистка и кластеризация), внутренняя оптимизация на основе анализа логов сервера + карта релевантности, внешняя оптимизация (линкбилдинг), подготовка текстов и наполнение контентом, работа с техническими файлами и версткой (адаптив и скорость), составление отчетов по проделанной работе.

При большом количестве конкурентов, которые пользуются услугами SEO-продвижения в вашей нише скорее всего вас очень быстро сместят из топа. Поэтому рекомендуем постоянно работать над сайтом, подстраиваться под новые алгоритмы – всё это способствует сохранению позиций в поисковой выдаче.

А ВЫ ТОЧНО SEO-СПЕЦИАЛИСТЫ?

Без сомнений! Ведь у нас есть успешные кейсы как региональных так и федеральных компаний, также 4 собственных проекта продвигаемых по России (медицина, сфера услуг, финансы, SEO). Один из наших проектов - всеросийский агрегатор (метрики результатов предоставляем по запросу).

Наша команда буквально пропитана идеологией компании.

Деньги не главное, главное для нас это рост: учавствуем во всех западных SEO-конференциях, читаем и следим за ТОП-менторами, докторами наук в SEO (Devaka, Shakin), читаем их статьи, смотрим видео c эксперементам, задаем вопросы в Clubhouse и главное - эксперементируем сами. Мы одни из немногих кто читает патенты Google на английском! В декабре 2020 года мы впервые разработали и запустили мобильные приложения и активно продвигаем их в app Store & google Play.