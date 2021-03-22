Seo Building

Поисковое
продвижение
сайтов
АУДИТ САЙТА БЕСПЛАТНО
от агентства SEObuilding
от агентства SEObuilding
за счет трафика
с Google & Yandex
благодаря широкому
охвату аудитории
почти сразу начинаете
окупать вложения
по вашему проекту с
личным менеджером
Выявление ошибок и
недоработок на сайте, анализ
основных конкурентов
Разработка SEO-стратегии,
для выведения сайта на
высокие позиции
Сбор семантического ядра
(списка запросов), которые
будут продвигаться в TOP
Работы над внутренними и
внешними факторами
ранжирования сайта
Оценка роста позиций
сайта в поисковой выдаче,
корректировочные работы!
Анализ соотношения
посещаемости с
активностью пользователей
Наполнение сайта
полезным авторским
контентом
Текстового содержания основных страниц: разделов, детальных страниц, новостей и т.д. Указание на ошибки содержания. Рекомендации по корректировке текстовой оптимизации под целевые запросы.
Программного кода страниц, вёрстки, наличия в исходном коде избыточных JS-кодов и мусорного HTML-кода.
URL-адресов страниц, ссылочного графа, распределения PageRank внутри сайта.
Поиск ссылок ведущих на несуществующие страницы и редиректов, которые могут мешать индексации. Блокировка влияния внешних ссылок с заспамленных (негативных) сайтов.
Смотрим на что бот тратит свои драгоценные лимиты, находим утечки веса, тупики, ошибки, лаги, баги. Отключаем не нужные сторонние краулеры и парсеры.
Создали и продвигаем с 2020 года
Создали и запустили в марте 2021 года
SEOBUILDING ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ
МАРКЕТИНГОВЫХ ПАРТНЕРОВ FACEBOOK
В РОССИИ.
РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АГЕНСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ
SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ
SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ
SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ
SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ
Для нас важно, чтобы вы осознали весь процесс создания и продвижения сайтов
Сможете самостоятельно добавлять или изменять содержимое страниц и каталога. Например, публиковать статьи в блоге
Что нужно понимать при регистрации хостинга, домена, покупке прав на сайт
Научим вас разбираться в отчетах и замерять/сравнивать результаты, чтобы вы могли принимать качественные решения для вашего бизнеса
Как соблюдать права интеллектуальной собственности в сети Интернет. Что делать, если с вашего сайта скопировали контент или дизайн
Seobuilding — это практикующее SEO агентство. Занимаемся SEO продвижением с 2013 года как собственных так и клиентских сайтов.
Настроим цели, внедрим аналитику, настроим CRM, запустим сервер, нарисуем баннер и еще 50+ неочевидных но необходимых работ.
Самостоятельно внедряем изменения, а не просто даем рекомендации.
Постоянно качаем скилы и экспериментируем на собственных проектах.
Получите от сотрудничества максимум пользы и улучшите свой проект с помощью опытных SEO-специалистов.
Или мы вернём деньги.
Если нужный запрос не попадет в ТОП-3 Google и Yandex, мы оформим возврат денежных средств.
О нас
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О нас
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О нас
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Эксперт-аналитик в области SEO
Финансовый менеджер ГК Брайт Парк
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Количество конкурентов
Регионы продвижения
Количество запросов
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