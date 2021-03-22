8 (342) 255-48-21

Поисковое
продвижение
сайтов

АУДИТ САЙТА БЕСПЛАТНО

от агентства SEObuilding

Seo Building
-24% до 24 июля

Увеличение
заявок

за счет трафика
с Google & Yandex

Повышение
узнаваемости

благодаря широкому
охвату аудитории

Первый результат
в течении 2 мес.

почти сразу начинаете
окупать вложения

Круглосуточная
поддержка

по вашему проекту с
личным менеджером

Этапы seo

Выявление ошибок и
недоработок на сайте, анализ
основных конкурентов

Разработка SEO-стратегии,
для выведения сайта на
высокие позиции

Сбор семантического ядра
(списка запросов), которые
будут продвигаться в TOP

Работы над внутренними и
внешними факторами
ранжирования сайта

Оценка роста позиций
сайта в поисковой выдаче,
корректировочные работы!

Анализ соотношения
посещаемости с
активностью пользователей

Наполнение сайта
полезным авторским
контентом

Интересно?
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КАК МЫ
ПРОДВИГАЕМ
НАШИХ
КЛИЕНТОВ:

Аудит текстового
содержания основных
страниц.

← узнать подробнее

Текстового содержания основных страниц: разделов, детальных страниц, новостей и т.д. Указание на ошибки содержания. Рекомендации по корректировке текстовой оптимизации под целевые запросы.

Аудит программного
кода всех страниц
сайта.

← узнать подробнее

Программного кода страниц, вёрстки, наличия в исходном коде избыточных JS-кодов и мусорного HTML-кода.

Строительство
внутренней структуры
сайта.

← узнать подробнее

URL-адресов страниц, ссылочного графа, распределения PageRank внутри сайта.

Поиск «битых»
ссылок и блокировка
спамных доноров.

← узнать подробнее

Поиск ссылок ведущих на несуществующие страницы и редиректов, которые могут мешать индексации. Блокировка влияния внешних ссылок с заспамленных (негативных) сайтов.

Логи сервера
глазами поискового
бота.

← узнать подробнее

Смотрим на что бот тратит свои драгоценные лимиты, находим утечки веса, тупики, ошибки, лаги, баги. Отключаем не нужные сторонние краулеры и парсеры.

Наши проекты

Всеросийский агрегатор домашнего персонала

Всеросийский агрегатор домашнего персонала

Создали и продвигаем с 2020 года

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Всеросийский агрегатор домашнего персонала

Всеросийский агрегатор домашнего персонала
Интернет магазин женской одежды

Интернет магазин женской одежды

Создали и запустили в марте 2021 года

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Интернет магазин женской одежды
Всеросийский портал займов под залог

Всеросийский портал займов под залог

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Всеросийский портал займов под залог

ПРОДВИЖЕНИЕ ОТ АГЕНТСТВА
SEOBUILDING

SEOBUILDING ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ
МАРКЕТИНГОВЫХ ПАРТНЕРОВ FACEBOOK
В РОССИИ.

> 4 900 000 р

РЕКЛАМНЫЙ БЮДЖЕТ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АГЕНСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ

Более 300

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Команда экспертов

КЛИЕНТЫ SEOBUILDING:

SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ

SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ

SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ

SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ

SEO
СПЕЦИАЛИСТЫ

Андрей Титов
CEO Seobuilding,
руководитель
SEO-отдела YH co

Андрей Титов

Запускал проекты с Google и Yandex в Финансах и Медицине, основал и продвигает YouHelp один из крупнейших в России сервисов по поиску домашнего персонала онлайн. Также founder и генеральный директор агентства Seobuilding. Оказывает консультации по оптимизации и продвижению сайтов с 2013 г.
БЭКГРАУНД:
  • гимназия с уклоном на информатику
  • ПГУ «Прикладная математика и информатика» 2002-2006
  • Практикум Дмитрия Шахова «Системный навык продвижения сайтов» 2017
  • Digital MBA от Mail Group 2018-2020
Денис Боровиков
Chief SEO
specialist

Денис Боровиков

Эксперт в SEO-продвижении направленном на результат. Отвечает за рост бизнеса клиентов в Штатах, Европе и СНГ. Монетизировал свой первый сайт на основе органического трафика из поиска Google и Yandex в 2010. Также CO-founder и старший SEO-специалист агентства Seobuilding.
БЭКГРАУНД:
  • гений-самоучка в SEO, окончивший школу с отличием
  • прочитал несчетное количество патентов Google
  • скорость чтения 4000 слов/мин.
  • скорость печати 450 знаков/мин.
Елена Коган
Targeting
Expert

Елена Коган

Строит и реализует стратегии коммуникации с пользователями. Запускала проекты с компаниями в Education. Ведет Target-направления в Seobuilding. В свободное время изучает Digital-маркетинг.
Николай Томилов
Contextual &
social media
and expert

Николай Томилов

Эксперт по контекстной рекламе и рекламе в соцсетях. Вел рекламные компании для таких клиентов как: Залог.рф, NewLook, Перекресток, YouHelp, Carprice. Аудировал и разрабатывал маркетинговые стратегии для отечественных и зарубежных клиентов. Преподавал в Netology контекстную рекламу.

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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: ПОМОГАЕМ ВО
ВСЕМ РАЗОБРАТЬСЯ

Обучаем
ведению сайта

Для нас важно, чтобы вы осознали весь процесс создания и продвижения сайтов

Управление
содержимым сайта

Сможете самостоятельно добавлять или изменять содержимое страниц и каталога. Например, публиковать статьи в блоге

100% контроль у
собственника

Что нужно понимать при регистрации хостинга, домена, покупке прав на сайт

Правильный анализ данных

Научим вас разбираться в отчетах и замерять/сравнивать результаты, чтобы вы могли принимать качественные решения для вашего бизнеса

Защита вашей собственности

Как соблюдать права интеллектуальной собственности в сети Интернет. Что делать, если с вашего сайта скопировали контент или дизайн

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ:

ПОЧЕМУ SEOBUILDING ЛУЧШЕ ОСТАЛЬНЫХ

Забиваем кувалдой в
ТОП Google & Yandex

Seobuilding — это практикующее SEO агентство. Занимаемся SEO продвижением с 2013 года как собственных так и клиентских сайтов.

Комплексная
программа

Настроим цели, внедрим аналитику, настроим CRM, запустим сервер, нарисуем баннер и еще 50+ неочевидных но необходимых работ.

Внедряем изменения
на сайт

Самостоятельно внедряем изменения, а не просто даем рекомендации.

Уникальный
бэкграунд

Постоянно качаем скилы и экспериментируем на собственных проектах.

Индивидуальные
консультации

Получите от сотрудничества максимум пользы и улучшите свой проект с помощью опытных SEO-специалистов.

ПРОВЕДЕМ КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ САЙТА

  • Выявление несоответствий поисковикам
  • Поиск технических ошибок
  • Анализ контента
  • Разработка SEO-стратегии
9 499
бесплатно до 24 июля
0 руб. до 24 июля

Вам понравится работать
с Seobuilding.

Или мы вернём деньги.

Если нужный запрос не попадет в ТОП-3 Google и Yandex, мы оформим возврат денежных средств.

О нас
говорят

О нас
говорят

О нас
говорят

О нас
говорят

О нас
говорят

О нас
говорят

СЕРГЕЙ КОКШАРОВ

Эксперт-аналитик в области SEO

“Уважаемые читатели блога Devaka.ru, хочу представить вам появившийся в 2013 году сервис комплексного SEO анализа, расположенный на сайте seobuilding.ru. Сервис SEOBuilding предоставляет огромное количество данных и характеристик сайта для анализа.”

НАТАЛИЯ ВОЛОДАРСКАЯ

Финансовый менеджер ГК Брайт Парк

“SEOBUILDING — это агенство, которое появилось очень вовремя. Поисковый трафик из органической выдачи приводит к нам клиентов каждый день. Уровень компетенции сотрудников не оставил нас равнодушными. Людей с такой подготовкой я бы точно взяла к нам на работу.”

ОЛЬГА ГУДОВЩИКОВА

Строит логистическую империю в США, Royal Moving Co

“Зачастую легко найти какое-то SEO агентство, которое как-то сделает вам SEO, которое как-то будет работать. Так вот и каких-то специалистов в SEO и digital найти на рынке можно. Другое дело, когда ты сотрудничаешь с Seobuilding или общаешься с людьми оттуда — это другой уровень экспертизы в SEO и таких людей на рынке - единицы. Их хотят все digital компании к себе в команду.”

ВАСИЛИЙ БЫЧИН

Генеральный директор Nestle в России

“На рынке сейчас сложно найти людей, по-настоящему прокаченных в SEO. Услуги продвижения от Seobuilding - это спасательный круг для компаний в Digital. С таким бэкграундом, которым обладает команда, вполне можно рассчитывать на быстрый рост трафика и заказов.”

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Стоимость продвижения

Количество конкурентов

Конкуренции почти нет

Регионы продвижения

Конкуренции почти нет

Количество запросов

Конкуренции почти нет

от 20000 р/мес

Калькулятор помогает определить приблизительную стоимость

-24% C 29.06 по 24.07

ЧАСТО
ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

КОГДА ЗАПРОСЫ ПОПАДУТ В ТОП-3?
Часть запросов попадает в топ уже через 2-3 месяца, но при низкой конкуренции результаты будут лучшими.
КОГДА С МОЕГО САЙТА БУДУТ ЗАКАЗЫ?
При вхождении высокочастотных и среднечастотных запросов в ТОП-10 растёт ваша посещаемость, а соответственно и повышается конверсия.
ЧТО ВХОДИТ В ЦЕНУ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ?
Обычно: создание стратегии продвижения на основе технического аудита, а так же оценки конкурентной среды, составление семантики (ядро ключевых запросов + ручная чистка и кластеризация), внутренняя оптимизация на основе анализа логов сервера + карта релевантности, внешняя оптимизация (линкбилдинг), подготовка текстов и наполнение контентом, работа с техническими файлами и версткой (адаптив и скорость), составление отчетов по проделанной работе.
ЗАПРОСЫ ВОШЛИ В ТОП, ВЫ МНЕ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ?
При большом количестве конкурентов, которые пользуются услугами SEO-продвижения в вашей нише скорее всего вас очень быстро сместят из топа. Поэтому рекомендуем постоянно работать над сайтом, подстраиваться под новые алгоритмы – всё это способствует сохранению позиций в поисковой выдаче.
МОИМ САЙТОМ БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ 1 ЧЕЛОВЕК?
Над сайтом будет работать ваш личный менеджер, ведущий SEO-специалист, UX-специалист, дизайнер, программист, верстальщик, копирайтеры(аутсорс) и в особых случаях подключается руководитель SEO-отдела.
А ВЫ ТОЧНО SEO-СПЕЦИАЛИСТЫ?
Без сомнений! Ведь у нас есть успешные кейсы как региональных так и федеральных компаний, также 4 собственных проекта продвигаемых по России (медицина, сфера услуг, финансы, SEO). Один из наших проектов - всеросийский агрегатор (метрики результатов предоставляем по запросу).
Наша команда буквально пропитана идеологией компании.
Деньги не главное, главное для нас это рост: учавствуем во всех западных SEO-конференциях, читаем и следим за ТОП-менторами, докторами наук в SEO (Devaka, Shakin), читаем их статьи, смотрим видео c эксперементам, задаем вопросы в Clubhouse и главное - эксперементируем сами. Мы одни из немногих кто читает патенты Google на английском! В декабре 2020 года мы впервые разработали и запустили мобильные приложения и активно продвигаем их в app Store & google Play.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ